La UIB tramitó 583 contratos laborales de estudiantes el curso 2024-25, casi el doble que el año anterior

Archivo - Puertas con el logo de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tramitó durante el curso 2024-25 un total de 583 contratos laborales de estudiantes, una cifra que casi duplica la del curso anterior (303 contratos).

Así lo recoge el informe 'Datos y cifras 2024-25' presentado este jueves por la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa; Cristina Moreno; el director de la Fundación Universidad Empresa de Baleares (Fueib), Luis Vegas; la directora del Departamento de Orientación e Inserción Profesional, Maria del Mar Socias.

Del total de contratos firmados, más de la mitad se han formalizado a partir de ofertas laborales gestionadas por el DOIP, mientras que el resto provienen de prácticas extracurriculares y de las sesiones del servicio de orientación laboral.

También se ha registrado un incremento en el número de prácticas extracurriculares, que han pasado de 584 a 601, así como de las empresas y entidades colaboradores, que han aumentado de 731 a 816.

Igualmente, el DOIP ha llevado a cabo 1.836 sesiones de orientación profesional individualizada para 1.065 usuarios. Este servicio, encargado por el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) y dirigido a jóvenes universitarios, cuenta con seis orientadores distribuidos entre Palma, el campus de la UIB, Inca y las sedes de Menorca y Eivissa. También se ofrece en línea.

Entre las actividades del curso, han destacado las cápsulas en línea de éxito profesional, la V Jornada de Personas Tutoras de Empresa de Prácticas Extracurriculares, sesiones informativas del DOIP, talleres de orientación laboral y el Job Day UIB 2025, en el que participaron más de 170 empresas y entidades y cerca de 1.500 usuarios.

PERFIL DE LOS USUARIOS

En el curso 2024-25, el DOIP registró 6.149 personas solicitantes de ocupación, una cifra superior a las 5.534 del curso anterior. A pesar de este incremento en el número de personas, han apuntado, el perfil continúa siendo el mismo.

Así, la edad media es de 28 años y el 60 por ciento de los solicitantes son mujeres (3.673), mientras que el 40 por ciento restante, hombres (2.476).

Por otro lado, han señalado que, según la encuesta del DOIP, el 48 por ciento de los usuarios identifica el servicio como la principal vía para acceder a un trabajo, seguido del SOIB. Otros canales son la búsqueda activa y las autocandidaturas, el contacto a través de familiares y conocidos o las oposiciones, entre otros.

Igualmente, la encuesta recoge que la calidad de la atención recibida por parte del personal de la DOIP ha sido valorada con una puntuación media de 8,1 sobre diez.

En cuanto a las prácticas, los universitarios han acumulado un total de 241.160 horas, con una media de 401 horas por estudiante. Tanto los estudiantes como las empresas, mediante los tutores de las prácticas, han valorado la experiencia con un nueve sobre diez.

Según la UIB, estos datos reafirman el DOIP como una agencia de colocación de referencia, tanto para las empresas que quieren incorporar talento universitario como para los estudiantes que buscan la primera experiencia laboral o mejorar la situación profesional.

El próximo 10 y 11 de marzo se celebrará el Job Day UIB, en el que se ofrecerán más de 1.000 puestos de trabajo o de prácticas. Participarán más de 190 empresas y entidades que se instalarán en el edificio Arxiduc Lluís Salvador para facilitar el contacto directo entre universitarios y empresas-