Unanimidad en el Parlament para pedir al Gobierno que modifique el REIB y financie las infraestructuras pendientes

Reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament - PARLAMENT

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado por unanimidad reclamar al Gobierno de España que impulse la modificación del Régimen Especial de Baleares (REIB) para garantizar el carácter permanente de las medidas fiscales y ampliar su alcance al sector de la innovación.

Este es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada Lourdes Cardona, que ha salido adelante por unanimidad en la Comisión, según ha informado la Cámara autonómica.

Todos los diputados presentes han votado a favor también de pedir al Gobierno que se comprometa a financiar las infraestructuras pendientes en Baleares y evitar así que el Govern y los consells insulares tenga que asumir inversiones que corresponden al Gobierno.

Del mismo modo, han reclamado a las administraciones estatal y autonómica que defiendan en Europa la creación de un régimen de ayudas de minimis específico para Baleares, que permita compensar los efectos de la insularidad y garantizar la competitividad del tejido empresarial.

La PNL incluye otros puntos, que no han sido aprobados por unanimidad, y que instan al Ejecutivo central a garantizar que el factor de insularidad tenga carácter complementario. Sobre esta cuestión, han votado a favor todos los grupos menos el PSIB, que se ha abstenido.

Igualmente, con los votos favorables de PP y Vox, en contra de Unidas Podemos y abstenciones de PSIB y MÉS, la Cámara pide al Gobierno que reformule la propuesta de financiación autonómica bajo los principios de igualdad, multilateralidad y respeto a la autonomía tributaria de las comunidades.

En este sentido, solicita al Ejecutivo estatal que retome el diálogo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que promueve una negociación "abierta y consensuada" con todas las comunidades autónomas.