Unanimidad en el Parlament para reclamar al Govern un nuevo plan de industria

Archivo - Un joven trabajador dentro de una fábrica de calzado. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado por unanimidad el punto de una moción socialista para reclamar al Govern que apruebe de forma urgente un nuevo plan de industria.

El diputado Marco Antonio Guerrero, que ha defendido la iniciativa, ha subrayado que la moción se basa en datos del Govern y que, por tanto, no hace valoraciones sino que son cuestiones objetivas.

"La iniciativa denuncia con hechos objetivos la inacción industrial del Govern tres años después de comenzar a gobernar", ha criticado el socialista, agregando que el plan de industria finalizaba en 2025.

Los diputados han reclamado también al Ejecutivo que presente de forma urgente un plan de choque para hacer frente a la desaparición de la industria agroalimentaria en Baleares.

Por otro lado, la Cámara ha rechazado constatar la pérdida de peso del sector industrial en el PIB de Baleares, así como el recorte superior al 30 por ciento del presupuesto de los programas de industria realizados con la prórroga presupuestaria de 2026 y del 5,2 por ciento del presupuesto de la Agencia de Desarrollo Regional (ADR).

En este sentido, los socialistas instaban al Govern a revertir los "recortes" en el área industrial realizados con la prórroga presupuestaria y a constatar la "inacción" en política industrial del Ejecutivo.