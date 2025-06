La Unidad Territorial de Playas de Sant Antoni combate la venta ilegal con dos actuaciones en Cala Saladeta

IBIZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Territorial de Playas (UTP) de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany realizó el lunes, en su primer día operativo de la temporada, dos actuaciones contra la venta ambulante en la playa de Cala Saladeta, en el marco del operativo especial de vigilancia en zonas turísticas durante los meses de mayor afluencia.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los agentes identificaron y denunciaron a dos individuos conocidos por actividades similares en temporadas anteriores. A ambos se les decomisaron 120 euros procedentes de la actividad ilegal, así como material relacionado con la venta como bebidas, fruta, neveras o hielo, además de ser incluidos en el apartado de implicados por reincidencia.

En una segunda actuación, tras el aviso del puesto de socorristas, la Unidad recibió el aviso de la presencia de una persona que estaba vendiendo mojitos en la misma playa. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el vendedor ya no se encontraba en la zona, por lo que no pudo ser identificado. No obstante, se localizó y se procedió al decomiso del material utilizado para la elaboración y venta de estas bebidas, que había sido abandonado en la playa.