Unidas Podemos critica que Cs defienda el atraque de grandes barcos en el puerto de Sant Antoni

IBIZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha criticado la postura de Ciudadanos a la hora de defender que aumente el atraque de grandes barcos en el puerto de Sant Antoni.

En un comunicado, Unidas Podemos ha ratificado su postura contra la llegada de barcos de grandes esloras a Sant Antoni de Portmany.

La concejal de UP en el municipio, Angie Roselló, ha considerado "una lástima" que no se respete lo que el pleno ordinario de Sant Antoni decidió. "Les guste o no, esta decisión representa los intereses del pueblo portmanyí y debe respetarse, al igual que la votación que se hizo en su momento", ha añadido.

La formación ha considerado que es "indispensable" seguir luchando para reducir las esloras de los barcos que entran en aguas del municipio, recordando que la medida actual está fijada en esloras de 65 metros, una decisión 'descafeinada' que debe reducirse.

Según ha dicho, si lo que se quiere es velar por el territorio y la protección de las aguas, hay que centrarse en dejar de permitir la entrada de buques.

"Aquí no se trata de pasar el problema a otro puerto de Ibiza, sino de acabar con el tránsito de macroferris en entornos naturales como la bahía de Portmany, que contamina y deteriora nuestra naturaleza", ha afirmado también.

Unidas Podemos Sant Antoni ha recordado un estudio publicado el año pasado por una consultora ambiental independiente en el que se recogen datos de destrucción de la posidonia y que reveló además un "preocupante deterioro" de los fondos submarinos de la bahía.

"La bahía de Portmany perdería la totalidad de comunidades vegetales en un periodo de unos veinte años; además podría degradarse hasta llegar a ser en un territorio de lodo y fango, en definitiva, un hábitat oscuro que perjudica gravemente a la imagen del municipio y el cambio de modelo que tanto se intenta alcanzar", ha lamentado UP.