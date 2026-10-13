Urbanismo modifica el PGOU para incorporar un nuevo vial al proyecto residencial estratégico de Son Puigdorfila

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PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar un nuevo vial vinculado al desarrollo del proyecto residencial estratégico de Son Puigdorfila.

Esta actuación prevé la apertura de la calle Pensament, con el objetivo de garantizar la adecuada accesibilidad del futuro ámbito residencial y su conexión con la red viaria existente, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El acuerdo propone también que el coste de ejecución de la nueva infraestructura sea asumido por la junta de compensación del proyecto de Son Puigdorfila, en cumplimiento con la obligación de garantizar la conexión de los nuevos desarrollos urbanísticos con la red viaria urbana.

La semana pasada se aprobó la constitución de la junta de compensación del proyecto residencial de Son Puigdorfila, donde se prevé la construcción de más de 600 viviendas, de las que más de la mitad contarán con algún tipo de protección.

196 NUEVAS VIVIENDAS EN PALMA

La Gerencia de Urbanismo ha autorizado también la construcción de un edificio plurifamiliar de 196 viviendas en el antiguo cuartel de Son Simonet.

El proyecto contempla, en concreto, tres locales en planta baja, 297 plazas de aparcamiento y 132 trasteros distribuidos en las plantas subterráneas.