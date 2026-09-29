USAE denuncia temperaturas de hasta 53,5 grados en las ambulancias de Sant Antoni

Temperatura en una ambulancia de Sant Antoni, Eivissa - USAE

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios, USAE, ha denunciado las altas temperaturas que alcanzan las ambulancias de GSAIB en Eivissa y que suponen un riesgo, tanto para los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), como para los propios usuarios.

Este martes se han llegado a registrar 53,5ºC en el interior de los vehículos de Sant Antoni (Eivissa), una base que no cuenta con aparcamiento techado.

En un comunicado, USAE ha explicado que el calor, además de enfrentar a un riesgo térmico a los profesionales, deteriora los sistemas de oxígeno y el material con el que se atiende a los pacientes, lo que merma la calidad asistencial, pudiendo generar situaciones de peligro para usuarios y trabajadores como golpes de calor o quemaduras al tocar ciertas partes de los vehículos.

El servicio asistencial del transporte sanitario debe realizarse en condiciones dignas para los profesionales y con las debidas garantías para los usuarios. De hecho, la Inspección Provincial de Trabajo, tras la demanda presentada por USAE, estableció que la temperatura debía oscilar entre los 17 y los 27 grados.

Desde USAE han vuelto a exigir una solución urgente a esta situación, considerando "inadmisible" tener que invertir tiempo y recursos en denunciar los mismos problemas de manera sistemática.