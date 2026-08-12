Valldemossa comunica que las gafas repartidas por el Ayuntamiento no son adecuadas

Archivo - Imagen de una chica con gafas para el eclipse. - COLEXIO OFICIAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE GALICI

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valldemossa ha informado este miércoles de que las gafas repartidas por el Consistorio no son adecuadas para la observación del eclipse.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de las gafas donadas por la firma Eclipse Baleares 2026. A pesar de que el producto cumple con la certificación europea y la normativa ISO 12312-2:2015, la propia firma ha comunicado públicamente que desaconseja su uso.

La persona donante ha manifestado su intención de presentar un comunicado formal a través del registro municipal explicando los motivos.

No obstante, y atendiendo a las publicaciones efectuadas por la firma en sus redes sociales, el Ayuntamiento ha considerado necesario y urgente desaconsejar el uso de estas gafas para la observación del fenómeno.