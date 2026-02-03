Varias alumnas denuncian por acoso a un profesor en Palma

Detienen a un profesor por acosar a una alumna y más chicas denuncian al docente. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Palma por acosar a una alumna tras lo cual otras chicas también han denunciado al docente y han solicitado órdenes de alejamiento.

Según ha indicado en nota de prensa la Jefatura Superior, a finales de diciembre, una joven denunció que un número oculto le llamaba de manera insistente y reiterada todos los días, incluso en muchas ocasiones a altas horas de la noche, provocándole nerviosismo y alteración.

En aquel momento, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional inició una investigación para aclarar la situación.

Días más tarde, la víctima volvió a denunciar que el acoso telefónico continuaba con llamadas en número oculto. La joven explicó que el llamante le preguntaba "si se iban a ver" y le decía que "le echaba de menos".

SIGUIÓ EL ACOSO

A principios de año, la chica afirmó en dependencias policiales que continuaba recibiendo llamadas incesantemente, pero en esta ocasión desde un número de teléfono en concreto.

Pensando que era el número personal del presunto autor de las llamadas anteriores, la víctima habló con él y se percató de que se trataba de la misma persona que le llamaba en oculto. La chica ha sufrido por estos hechos ansiedad, problemas para conciliar el sueño y tuvo que pedir otro número de teléfono.

A partir de ese momento, los agentes identificaron al titular de la línea para ver qué relación podría tener con la víctima y descubrieron que se trataba de un profesor del centro en el que estudiaba la joven.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de acoso y se ha decretado una orden de alejamiento entre el varón y la chica.

Posteriormente a la investigación inicial, se han localizado otras cinco mujeres que podrían haber sido víctimas de hechos de similares características. En vista de ello los investigadores les tomaron declaración y tres de ellas formularon denuncia y han solicitado una orden de protección.