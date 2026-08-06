Varios miembros del Consultiu advierten que el decreto de centros concertados propicia la reagrupación por lengua

Archivo - Un libro y un estuche en un aula. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros del Consell Consultiu han emitido un voto particular al dictamen del organismo sobre el decreto de los conciertos educativos en el que alertan de que la actual redacción de la norma propicia el reagrupamiento y la separación de grupos clase por lengua, un extremo contrario a la ley de normalización y la ley educativa.

En el voto particular, consultado por Europa Press, cuatro integrantes del órgano de consulta consideran, en relación a la elección de la primera lengua de enseñanza, que, tal como está redactado, el decreto de centros concertados "está haciendo una llamada al reagrupamiento de los alumnos que hayan escogido la misma lengua de enseñanza, lo que puede suponer, de facto, la separación de grupos clase según la opción lingüística".

Se refieren en concreto a la redacción del punto 75.1 del decreto, que recoge que "en los centros con dos o más unidades por curso, la dotación de horas solo se concederá cuando no sea posible reagrupar a los alumnos que hayan escogido la primera lengua de enseñanza en una única unidad.

Recuerdan los representantes del Consultiu que el derecho individual reconocido a recibir la primera enseñanza en la lengua oficial escogida, se tiene que hacer mediante medidas organizativas y pedagógicas dentro del aula ordinaria, sin recurrir a la separación de grupos.

En cambio, sigue el voto particular, la actual previsión del decreto "facilita la separación por grupos, a partir del derecho a la elección de la primera lengua, en lugar de financiar el apoyo necesario dentro del aula, como prevé la dotación de seis horas".

"El proyecto de decreto incentiva el reagrupamiento y facilita la creación de unidades monolingües separadas frente a la aportación de recursos económicos --seis horas por unidad para atender las medidas dirigidas a la enseñanza de la primera lengua--, lo cual supone una vulneración del modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral previsto en la ley de educación", sigue el voto particular.

A juicio de los miembros del Consell Consultiu que sostienen el voto particular, el dictamen del órgano tendría que haber incluido una observación esencial respecto a esta previsión, que opta por el reagrupamiento por motivos lingüísticos y que se aleja del modelo de la enseñanza de las lenguas oficiales diseñado por la ley de educación.