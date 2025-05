Varios pueblos de Mallorca se suman a los perfiles con IA para denunciar la saturación turística

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Varios pueblos de Mallorca como Valldemossa, Alcúdia, Binissalem, Manacor, Banyalbufar o Son Servera se han sumado a la campaña de perfiles en redes sociales como Instagram en los que, a través de imágenes creadas con inteligencia artificial (IA), se denuncia la saturación turística.

Estos perfiles han ido surgiendo después de que a finales de abril se creara la cuenta 'Welcome to SollerLand' y, poco después, 'Welcome to SantanyiLand'.

Así, ahora son al menos ocho los municipios de Mallorca que se han sumado a esta iniciativa reivindicativa, y en la que a través de imágenes creadas con IA se recrean sus espacios más emblemáticos llenos de turistas. Este lunes, entre todos estos perfiles sumaban cerca de 9.000 seguidores.

Estas imágenes suelen ir acompañadas de la imagen de un residente que, escrito en una pancarta, lamenta que a causa la saturación turística ha dejado de hacer determinadas cosas.

"Yo antes podía comprar en el mercado", se puede leer, por ejemplo, en el cartel que sujeta un hombre en una de las imágenes recreadas por la cuenta 'Welcome to Alcúdia-Land'. "Cuando la cultura se vuelve espectáculo pierde su tradición", se puede leer en otra imagen, en la que una pareja de mallorquines baila 'ball de bot' mientras los turistas les fotografían, publicada por 'Welcome to BiniLand'.

En 'Welcome to BanyalbufarLand' se pueden ver diferentes fotografías creadas con IA que exageran algunos de las problemáticas que se viven en el pueblo debido a la masificación turística. Por ejemplo, en una de ellas se observa a una multitud de motoristas que atraviesan la Ma-10, la carretera que cruza el municipio, o una cola de personas que esperan para acceder al mirador de Ses Ànimes.

Recreaciones similares han hecho desde la cuenta 'Welcome to Son Servera-Land', en las que se pueden observar el mirador de la Costa dels Pins, el Talaiot de Ses Oliveres o el yacimiento arqueológico de Mestre Ramon llenos de turistas.

En 'Welcome to ValldemossaLand', además de alguna imagen creada con IA, han publicado vídeos que ejemplifican "la realidad diaria de saturación" en los aparcamientos de la localidad. Desde 'Welcome to ManacorLand' se preguntan, de forma irónica, si viven "en Manacor o en Múnich".