Los vecinos del Fonduco (Menorca) serán desalojados por riesgo de desprendimiento del acantilado

Efectivos de emergencias trabajando en Cala Sant Esteve el pasado 27 de enero - X EMERGENCIAS

MENORCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Es Castell ha informado este viernes de que todos los vecinos de la zona del Fonduco serán desalojados debido al riesgo de desprendimiento del acantilado, al haberse producido algunos derrumbes.

Así, han subrayado que la zona será acordonada y quedará prohibido su acceso a partir de este viernes.

Por otro lado, se desalojarán algunas viviendas de la Cala Sant Esteve que se sumarán a las ocho que ya fueron evacuadas el 27 de enero, tras la caída de una piedra de 20 toneladas del acantilado sobre un inmueble que ocasionó el fallecimiento de un hombre de 65 años.

El informe de RiscBal (Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares) pone de manifiesto la existencia de alto riesgo de desprendimientos en todo el entorno de la Cala Sant Esteve, una situación que se ve agravada por la inestabilidad meteorológica y las precipitaciones previstas.

Estas medidas han sido tomadas durante una reunión de coordinación que ha tenido lugar este mediodía para poner en común el contenido del informe de RiscBal y de los informes elaborados por los servicios técnicos municipales sobre la situación de la Cala Sant Esteve y del Fonduco.

En el encuentro han estado presentes el director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, acompañado de técnicos de la Dirección General y de la técnica de emergencias de Menorca, el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, junto con la primera teniente de alcalde, los portavoces de los grupos políticos de la corporación municipal, así como el jefe de la Policía Local, el arquitecto municipal, el ingeniero municipal, el secretario y el técnico de Administración General (TAG).

El Ayuntamiento de Es Castell ha solicitado a la Conselleria de Presidencia del Govern la disponibilidad de un equipo técnico multidisciplinar que pueda reforzar el trabajo que ya se está desarrollando desde los servicios técnicos municipales, con el objetivo de afrontar esta situación de crisis con todas las garantías técnicas y de seguridad.