Los vecinos de Santa Catalina y Es Jonquet se oponen a la instalación de un nuevo mercadillo navideño en Sa Feixina

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet se opone a la instalación de un nuevo mercadillo navideño en Sa Feixina.

En una nota de prensa, la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet se ha quejado de "que justo cuando los residentes de Santa Catalina y Es Jonquet se empezaban a recuperar de la neofiesta de la Mare de Déu de la Salut, el Ayuntamiento de Palma promueve un nuevo acontecimiento en el parque de Sa Feixina". Un acontecimiento ambicioso, de larga duración, que se prevé que sea masivo y que, según han criticado desde la asociación, "volverá a tener una fuerte repercusión para los residentes del barrio".

Al respecto, la asociación ha lamentado haber sabido por la prensa que esta Navidad se celebrará el 'Christmas Market in Palma' y ha censurado que "durante un mes y medio todo el parque de sa Feixina estará a disposición del negocio privado", con un nuevo mercado "de un formato importado de otros países europeos" y que, según ha continuado denunciado, "dejan atrás los mercados y las tradiciones más propias de la cultura de aquí".

El nuevo Christmas Market en Sa Feixina tiene que durar un mes y medio, del 21 de noviembre hasta el 6 de enero, y, según se ha quejado la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet, supondrá "diez horas en día laborables y unas horas más en festivos y fines de semana". "Es decir", ha precisado, "entre diez y 12 horas diarias los vecinos estaremos amenizados sin escapatoria, unas 520 horas de música".

"¿Imagináis tener que escuchar 12 horas diarias de canciones de Navidad durante 45 días seguidos? ¡No hay quién lo aguante!", ha subrayado la asociación. "Y menos si esto se añade a las molestias habituales que genera el ocio nocturno en el barrio en una época del año ya muy cargada", ha añadido, considerando la instalación del nuevo mercadillo navideño en Sa Feixina "una nueva agresión" a los vecinos de un barrio que, ha recordado, "desde hace muchos años viene reivindicando respeto y civismo".

"Entendemos que actividades como esta, que siempre van acompañadas de música alta, revuelos, masificación de tráfico y de personas, con estos horarios y esta duración son incompatibles con un barrio residencial" y, por tanto, ha considerado, "se tendrían que programar en espacios de la ciudad adecuados para ello, como recintos feriales o espacios no rodeados de viviendas", han finalizado.