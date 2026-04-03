Un vehículo se incendia en la autopista de Inca sin causar heridos y provoca retenciones

Los bomberos durante su intervención para apagar un coche incendiado en la autopista de Inca.
Los bomberos durante su intervención para apagar un coche incendiado en la autopista de Inca. - BOMBEROS DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 3 abril 2026 15:03
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PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han intervenido para apagar el incendio que se había originado de manera espontánea en un coche que circulaba por la autopista de Inca y, pese a que no ha habido que lamentar heridos, ha generado algunos kilómetros de retención.

El operativo se ha iniciado alrededor de las 11.30 horas, en el kilómetro 4,1 de la Ma-13, y los ocupantes del vehículo han podido salir por su propio pie al ver las llamas, según han informado los Bomberos de Mallorca y la DGT.

Hasta allí se han desplazado bomberos del parque de Inca y agentes de policía para regular el tráfico. Tras cerca de una hora, los bomberos han logrado apagar el fuego y se ha restablecido la circulación.

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