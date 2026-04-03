Un vehículo se incendia en la autopista de Inca sin causar heridos y provoca retenciones

Los bomberos durante su intervención para apagar un coche incendiado en la autopista de Inca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han intervenido para apagar el incendio que se había originado de manera espontánea en un coche que circulaba por la autopista de Inca y, pese a que no ha habido que lamentar heridos, ha generado algunos kilómetros de retención.

El operativo se ha iniciado alrededor de las 11.30 horas, en el kilómetro 4,1 de la Ma-13, y los ocupantes del vehículo han podido salir por su propio pie al ver las llamas, según han informado los Bomberos de Mallorca y la DGT.

Hasta allí se han desplazado bomberos del parque de Inca y agentes de policía para regular el tráfico. Tras cerca de una hora, los bomberos han logrado apagar el fuego y se ha restablecido la circulación.