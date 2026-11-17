Una veintena de empresas tecnológicas participan en una jornada sobre eficiencia energética de la Fundación Bit - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ParcBit ha acogido este martes una jornada sobre eficiencia energética que ha contado con a participación de una veintena de empresas tecnológicas.

El objetivo de la sesión, según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, ha sido explorar cómo las compañías pueden reducir el gasto energético, optimizar los recursos y minimizar su huella ecológica.

El encuentro ha arrancado con la bienvenida de la coordinadora de Proyectos y Comunicación de la RDI de la Fundación Bit, Inmaculada Salamanca, quien ha destacado que los nuevos retos como la inteligencia artificial o el uso intensivo de servicios en la nube "hacen imprescindible" implantar cambios en la gestión de los recursos energéticos.

En esta línea, Salamanca ha puesto el foco también la importancia de buscar herramientas prácticas para optimizar las infraestructuras digitales mediante buenas prácticas al sector.

Durante la mañana han intervenido varios profesionales de diferentes empresas, como Bartolomé Mestre (Sampol), Francisco Balaguer (Estrella), Joan Grande (SERAvanzados), Kléber Guzmán (Voltic), Hernando Rayo (Edison Next) y Marcos Mendoza (TrueWorld).

A través de las diferentes ponencias, los asistentes han conocido las herramientas de automatización inteligente disponibles en el mercado para medir y ajustar los consumos, así como técnicas de gestión de infraestructuras digitales para reducir la huella de carbono.

Asimismo, se han ofrecido las claves para incorporar certificaciones y marcos de sostenibilidad que, más allá de ser de obligado cumplimiento, representan una ventaja para mejorar la competitividad de las empresas TIC.

Según la Conselleria, esta iniciativa se enmarca en un contexto en que resulta prioritario avanzar hacia un modelo energético más eficiente y resiliente, donde el tejido tecnológico tiene que liderar la implantación de soluciones concretas que faciliten la toma de decisiones.

Con estas acciones formativas, la Fundación Bit busca reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, la descarbonización y la transformación digital tanto del sector tecnológico como del conjunto de la sociedad.