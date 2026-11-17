Una veintena de funcionarios de carrera toman posesión en el Consell de Mallorca y en el IMAS - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de funcionarios de carrera han tomado posesión en el Consell de Mallorca y en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) después de superar el proceso selectivo correspondiente.

De los 20 funcionarios de carrera que han tomado posesión del cargo, 18 se incorporan al Consell de Mallorca y dos al IMAS, ha informado la institución insular en un comunicado.

Todos ellos ocuparán plazas de la categoría de administrativo de administración general, correspondientes al grupo C, subgrupo C1.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha participado en el acto de toma de posesión y ha felicitado a los nuevos funcionarios de carrera por haber conseguido la plaza.

También ha puesto en valor la apuesta del equipo de su gobierno para reforzar los recursos humanos de la institución, pues la última convocatoria de oposiciones vinculada a una oferta de empleo pública se había llevado a cabo en 2006.

En la actualidad, la institución está desarrollando procesos selectivos que incluyen un total de 193 plazas distribuidas en 59 categorías profesionales.

Galmés ha reconocido la tarea de la Escuela Mallorquina de Administración Pública (EMAP), responsable de la organización y la gestión del proceso selectivo y de los tribunales encargados. "El trabajo del EMAP ha sido fundamental para que todo este procedimiento se pudiera desarrollar", ha dicho.