El velero 'Settebello' compite en la Copa del Rey convertido en una obra de arte por un proyecto del Consell, - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El velero 'Settebello', participante en la Copa del Rey Mapfre de vela, compite este año convertido en una obra de arte gracias al proyecto 'Héroes', impulsado por el Consell de Mallorca para promover valores como la superación, la inclusión social y el compromiso con el deporte.

Según ha informado este jueves la institución insular en un comunicado, la embarcación ha sido intervenida por el artista Luca Monzani y competirá durante la regata en la categoría Sail Racing ORC A, llevando al mar una propuesta que une creación artística y competición deportiva.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha participado este jueves en una de las jornadas de la competición a bordo de la embarcación, donde ha destacado que el proyecto "demuestra que el deporte y la cultura comparten los mismos valores" y ha añadido que el hecho de que la embarcación participe en la Copa del Rey hace que ese mensaje sea "aún más potente".

El Consell ha recordado que este año ha incorporado al patrimonio insular la obra principal de 'Héroes MMXXV', donada por sus promotores y expuesta actualmente en el patio de Dones del Centre Cultural La Misericòrdia, como ejemplo de la capacidad del arte para generar impacto social.