Las ventas del comercio minorista crecen un 1,7% en diciembre en Baleares

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han aumentado un 1,7% en diciembre en Baleares en comparación con el mismo mes de 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos de Estadística, la variación respecto al mes anterior es del -5,8% mientras que las ventas han aumentado en lo que va de año un 4,2%.

En toda España, la tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes se situó en el 2,9% en diciembre en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

La variación mensual de las ventas minoristas a precios constantes fue del -0,8% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.

En el conjunto del año 2025 las ventas minoristas aumentaron un 4,3% en la serie corregida, y un 4,1% en la original. La ocupación en el comercio minorista aumentó un 0,8% en tasa anual en diciembre.