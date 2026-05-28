Las ventas del comercio minorista descienden un 2,1% en abril

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 2,1% en abril en Baleares, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, según los datos del INE, las ventas descienden un 1,1% y respecto a marzo aumentan un 13%.

La ocupación en el sector, por su parte, se frena en el cuarto mes del año en el archipiélago un 0,9%.

En términos generales, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,3% en abril, tasa 3,6 puntos inferior a la del mes previo.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 22 meses consecutivos de alzas, aunque el de abril ha sido el incremento más moderado de todo ese periodo.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,8% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,3 puntos inferior a la del mes anterior y la menor desde noviembre de 2024. Con el avance del cuarto mes del año, se encadenan ya 41 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (abril sobre marzo) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se hundieron un 1,5% frente al avance del 1,2% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en abril un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 56 meses consecutivos en tasas positivas.