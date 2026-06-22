Las ventas de la industria descienden en Baleares un 14,3% en abril

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PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Baleares un 14,3% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, 25,5 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 11,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+23,4%), Andalucía (+17,1%) y Castilla y León (+16,7%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en abril, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con las caídas más grandes de un 14,3%, 8,3% y un 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 15,4% en Baleares, 18,5 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).