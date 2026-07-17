Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 0,1% en mayo

Archivo - Camarero en un chiringuito de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 0,1% el pasado mes de mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 5 puntos menos que la media nacional, que fue del 5,1%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en mayo con País Vasco (+11,40%), Andalucía (+7,40%) y La Rioja (+7,10%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,10%), Comunitat Valenciana (1,00%) y Castilla - La Mancha (2,80%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 1,8% en Baleares, 3,2 puntos menos que la media nacional (5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con La Rioja registrando el mejor dato, un 2,12% más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,03%.