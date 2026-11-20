Archivo - Una mujer compra un helado. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 2% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 6,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 1,4% en Baleares, 4,5 puntos menos que la media nacional (5,9%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,6% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14%.