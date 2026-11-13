Vera asegura que la propuesta económica a las 'escoletes' concertadas no es inferior y que está avalada por un estudio

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que la propuesta económica a las 'escoletes' concertadas no es inferior al módulo actual de concertación y que redistribuye los recursos de forma diferente.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el conseller ha respondido así a las críticas de la sectorial de educación infantil de Pimem, Feipimeb, que ha asegurado que la propuesta supone una financiación total inferior a la actual y "pone en riesgo" la continuidad de las 'escoletes'.

Según ha explicado Vera al ser preguntado por la cuestión, la Conselleria ha hecho un estudio de viabilidad que demuestra que la propuesta presentada "es posible".

"La Administración autonómica nunca haría una propuesta que perjudicará a estos centros", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que la propuesta "garantiza que los centros puedan continuar con su tarea educativa y conciliadora" y, a su vez, permite "garantizar y dignificar" el sueldo de las educadoras 0-3.