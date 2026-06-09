Vera se compromete a seguir impulsando la negociación colectiva para solucionar el conflicto en las 'escoletes'

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha comprometido a seguir impulsando la negociación colectiva entre sindicatos y patronales para solucionar el conflicto en las 'escoletes'.

En el pleno de Parlament de este martes, el conseller ha subrayado que el Govern está dispuesto a asumir la diferencia salarial si las partes pactan actualizar las tablas salariales en el convenio.

"Impulsamos la negociación colectiva, sin imposiciones ni amenazas", ha dicho Vera en respuesta a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha acusado al Govern de "no escuchar" las reivindicaciones de las educadoras.