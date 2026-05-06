Vera lamenta que el caso de Roldán no estará resuelto para el próximo curso al depender de una reforma más amplia

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha lamentado que la modificación del artículo de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia para impedir que condenados puedan ejercer como docentes se haya incluido en una reforma más amplia que no estará en vigor para el próximo curso.

En declaraciones a los medios tras participar en la conmemoración del 40º aniversario del Campo de Aprendizaje de Son Ferriol, el conseller ha criticado que Baleares dependa de la "ingeniería legislativa de Pedro Sánchez" para resolver el caso de Miquel Roldán.

Vera ha recordado que el Govern reclamó a la ministra de Infancia, Sira Rego, una modificación urgente solo del artículo que afecta al caso de Roldán y que se pudiera tramitar por lectura única en el Congreso. De este modo, sería mucho más rápido y permitiría que estuviera aprobado antes del próximo curso.

"Así como lo ha hecho la ministra, en septiembre no tendremos el problema solucionado", ha lamentado, agregando que la Conselleria continuará insistiendo para que se tramite la proposición de ley que se tomó en consideración en el Parlament y que reclama la modificación solo de este artículo.

En concreto, ha explicado que se prevé que esta ley se apruebe en la Cámara balear antes de que termine este periodo de sesiones para y se remitirá al Congreso. Así, ha solicitado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que lo tramite rápidamente.

"Como mínimo en septiembre u octubre lo tendríamos", ha dicho, insistiendo en que la tramitación planteada por el Gobierno será mucho más lenta.