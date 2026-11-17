Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha mantenido este martes la viabilidad "absoluta" de la propuesta del Govern para la equiparación salarial y laboral de los centros 0-3.

En declaraciones a los medios en el Parlament el responsable de Educación se ha pronunciado de este modo a raíz de la concentración frente a la Conselleria, convocada por USO --al margen de otras fuerzas sindicales-- para reclamar la equiparación salarial, el pago delegado y la viabilidad económica de las 'escoletes' concertadas.

Antoni Vera ha mantenido que la propuesta del Govern es viable y que garantiza otras medidas importantes como garantizar un sueldo digno a todos los trabajadores del sector 0-3 y que no haya trabajadores que cobren diferente según el centro en el que trabaje.

El conseller ha recordado que en agosto se aprobó el decreto ley, convalidado más tarde en el Parlament. Vera ha insistido en que la propuesta de viabilidad es completamente factible y que se han hecho las informes pertinentes.