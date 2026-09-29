Vera rechaza las declaraciones de un regidor de Vox que dijo que estudiar con calor es "cultura del esfuerzo"

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera (c). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha rechazado este martes las declaraciones de un regidor de Vox en el Ayuntamiento de Palma que en un pleno dijo que estudiar con calor es "cultura del esfuerzo".

En el debate de las preguntas de control al Govern en el Parlament, Vera, que ha respondido a la diputada del PSIB Amanda Fernández, se ha mostrado en todo caso "sorprendido" de tener que responder a declaraciones de un regidor de otra formación, cuando el PSOE no responde sobre sus dirigentes encarcelados.

"Vox dice tonterías y el PP las aplica", ha respondido Fernández. El conseller, por su parte, ha reprochado que el Pacte no actuará en materia de climatización ante olas de calor anteriores.