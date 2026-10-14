Vera se reúne con los directores de los centros educativos de Menorca

Conseller Antoni Vera con directores de centros educativos de Menorca - CAIB

MENORCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido este miércoles con representantes de los equipos directivos de los centros educativos de educación infantil, primaria, secundaria y enseñanzas de régimen especial de Menorca.

Al encuentro también han asistido la directora territorial de Educación en Menorca, Alexandra Marques, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, durante el encuentro han abordado diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los centros educativos y han compartido información sobre diversos aspectos del curso escolar. Además, los asistentes han podido exponer aportaciones y plantear temas de interés vinculados a la gestión educativa de la isla.

Además, la Conselleria ha informado a los directores sobre cuestiones como el transporte escolar, la nueva normativa que afecta a los centros educativos o los comedores escolares, y ha recogido las observaciones de los representantes de los centros de Menorca en relación con la realidad educativa de la isla.

Esta reunión se enmarca en los encuentros que el conseller mantiene con los equipos directivos de las islas con motivo del inicio de curso. Vera ya se reunió hace unas semanas con los equipos directivos de los centros de Ibiza y Formentera y próximamente lo hará con los de Mallorca.