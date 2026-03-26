Los viajes de los ciudadanos de Baleares cerraron el 2025 creciendo casi un 10%

Archivo - Varios turistas esperan sentados con sus maletas en el aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los viajes de los ciudadanos residentes en Baleares cerraron el 2025 creciendo un 9,93% interanual, hasta los 3,7 millones de viajes, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, las pernoctaciones, que superaron los 16,8 millones, en cambio, descendieron un 2,96%.

En cuanto al gasto, los viajes de los ciudadanos de Baleares superó los 446 millones de euros, un 3% más, con un gasto medio por persona de 456,9 euros, un 6,29 euros. Cada balear se gastó de media cada día 128,8 euros en sus viajes.