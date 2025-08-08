Vicent Marí, en la fiesta del patrón de Ibiza: "Si no hay vivienda, no hay oportunidades"

El presidente insular aborda la crisis migratoria e insiste en que "no se puede seguir así"

IBIZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha afirmado que, sin vivienda, no puede haber oportunidades en la isla de Ibiza y ha destacado las dificultades para acceder a una vivienda, asegurando que las oportunidades laborales se topan con la realidad de trabajadores y familias que no pueden encontrar en Ibiza una casa asequible.

"Si no hay vivienda, no hay oportunidades y, en este sentido, la puerta que nos ha supuesto el progreso y el desarrollo social de la isla no puede seguir abierta a cualquier precio", ha afirmado.

En su discurso del 8 de agosto, fiesta de Sant Ciríac, patrón de Ibiza, ha animado también a los ciudadanos a sentirse orgullosos de la isla, así como de la cultura, tradición o la convivencia.

También ha pedido a los residentes seguir construyendo una isla "justa y solidaria" donde el progreso no signifique renunciar a la cohesión social o territorial.

Marí ha destacado durante su intervención las medidas impulsadas por el Consell para abordar nuevos retos y garantizar el equilibrio y la calidad de vida de los residentes. Entre estas medidas ha resaltado la "firme lucha contra el intrusismo".

Sobre la regulación de vehículos, ha dicho que es una norma que responde a una reclamación "unánime" de la sociedad, aunque no ha sido bien recibida "por el que sigue viendo Ibiza como una cuenta de resultados empresariales o una ilimitada caja registradora".

El presidente se ha referido a la situación de sequía que obliga a hacer un uso responsable del agua, trabajando en la mejora de las infraestructuras para garantizar la producción de agua desalada, apostando también por la reutilización para recuperar acuíferos y pozos.

Sobre la llegada de pateras, Marí ha afirmado que "no podemos seguir así", refiriéndose a la falta de control sobre las fronteras.