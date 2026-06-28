La Victòria recibe al primer turno de niños que disfrutará de los campamentos de verano hasta el 5 de septiembre

Primer turno de niños que asiste a los campamentos de verano de la Victòria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de los campamentos de verano de la Victòria, que será la que más plazas pueda ofrecer desde su creación y se alargará hasta el próximo 5 de septiembre.

Este año se ofrecen 1.005 plazas, frente a las 642 de la edición anterior, lo que permitirá que más niños y jóvenes de Mallorca disfruten de esta experiencia de ocio educativo, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud, Carmen Ripoll, ha visitado el campamento de la Victòria, donde han saludado a los primeros participantes y al equipo de monitores que les acompañará durante toda la estancia.

Esta edición se desarrollará entre el 28 de junio y el 5 de septiembre y contará con 15 turnos semanales dirigidos a niños y jóvenes de entre 9 y 16 años, distribuidos por grupos de edad. Cada turno dispone de 67 plazas, dentro de un programa que este año ha ampliado notablemente su capacidad para responder a la elevada demanda que registra cada verano.

Durante la visita, Galmés ha destacado que la Victòria forma parte de los recuerdos de verano de "muchas generaciones de mallorquines" y el Consell quería que esta experiencia "pudiera llegar a muchas más familias".

Por eso ha subrayado que este año se ha hecho una ampliación de las plazas y se ha alargado los turnos durante todo el verano. "Era un compromiso de este equipo de gobierno y hoy se convierte en una realidad", ha recalcado.

Fuster ha añadido que estos campamentos representan el modelo de ocio que quiere impulsar el Consell. "Un ocio saludable, basado en la convivencia, el deporte, el contacto con la naturaleza y la educación en valores. Aquí los jóvenes hacen amigos, ganan autonomía y viven experiencias que recuerdan toda la vida", ha apuntado.

Los campamentos mantienen el modelo educativo que los ha convertido en un referente del verano en Mallorca. A lo largo de una semana, los participantes realizan actividades deportivas, juegos cooperativos, talleres creativos, actividades acuáticas, orientación, tiro con arco, 'slackline', excursiones y veladas nocturnas, además de dinámicas orientadas a fomentar la convivencia, la autonomía personal y el trabajo en equipo.

El eje temático de la edición de este año es 'Los elementos naturales como fuente de crecimiento', un proyecto educativo que acercará a los participantes al territorio, al patrimonio y al paisaje de Mallorca a través de actividades centradas en la naturaleza y la educación ambiental.