Vidal (MÉS) acusa al PP, Vox y Junts de "actuar como sociópatas" tras tumbar los dos decretos de vivienda

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha acusado al PP, Vox y Junts de "actuar como sociópatas ante el sufrimiento de las familias" tras tumbar los dos decretos ley de vivienda en la Cámara Baja.

"Saben que hay gente que no puede pagar el alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y trabajadores expulsados de lugar donde vivienda, y han elegido votar contra medidas que podrían aligerar esta situación. Han elegido a los especuladores antes que a las familias y el negocio antes que el derecho a la vivienda", ha recriminado el ecosoberanista.

El diputado, según ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado, también ha reprochado al PSOE que haya sido "incapaz de llegar hasta el final en la defensa del derecho a la vivienda".

El ecosoberanista ha justificado su voto favorable a los dos decretos por "responsabilidad con las clases populares", aunque ha considerado que son "insuficientes".

"Votamos a favor porque no queremos que las familias paguen la irresponsabilidad de los otros, pero el PSOE ha llegado tarde, se ha quedado corto y no ha tenido el coraje necesario. No se puede afrontar una emergencia habitacional con medidas de maquillaje. Necesitamos más vivienda pública, más protección de los inquilinos y más regulación de los grandes propietarios, los fondos de inversión y la especulación", ha subrayado.

Vidal, poniendo el foco en la situación que atraviesa Baleares, ha reivindicado la iniciativa de su partido para limitar la compra de viviendas por parte de no residentes.

"En Baleares, un trabajador, una familia o un joven no pueden competir en igualdad de condiciones con capitales que llegan de fuera con una capacidad adquisitiva muy superior. No podemos asumir como normal que la gente que vive y trabaja aquí sea expulsada porque la vivienda se ha convertido en un objeto de inversión. Si queremos que la gente pueda continuar viviendo en nuestras islas debemos tener el coraje de actuar también sobre la compra por parte de no residentes", ha propuesto.

El primer decreto incluía medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, mientras que el segundo contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler y la obligación del propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decidía romper el contrato.