Vidal (Sumar MÉS) sitúa la cogestión aeroportuaria como línea roja en el apoyo al bloque de investidura

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 8 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha situado como una línea roja en su apoyo al bloque de investidura la cogestión aeroportuaria.

En este sentido, el ecosoberanista ha pedido al Gobierno central avances "inmediatos" en la agenda balear, tras la consecución del senador de Formentera.

Para Vidal, el nuevo escenario político tiene que servir para "abrir una nueva etapa de cumplimiento y adelantos reales para las Islas" y ha advertido que "ya no hay excusas para que la agenda balear continúe encallada".

En este sentido, ha exigido a Pedro Sánchez medidas concretas en cuestiones estratégicas para el futuro del archipiélago como la cogestión aeroportuaria, políticas efectivas de vivienda, una mejor financiación para Baleares, el despliegue completo del Régimen Especial y el impulso de la movilidad sostenible.

"Baleares no puede continuar aportando más del que reciben mientras sufrimos saturación, emergencia habitacional y déficits históricos en infraestructuras e inversiones", ha remarcado Vidal.

El diputado de MÉS per Mallorca ha indicado que la legislatura estatal tiene que afrontar "definitivamente" los retos específicos de la realidad insular y situar al archipiélago en el centro de las decisiones estratégicas del Estado.

El diputado ha insistido en que la representación propia de Formentera en el Senado demuestra que "cuando las Islas tienen voz propia, los adelantos llegan", y ha asegurado que MÉS continuará condicionando la gobernabilidad estatal para que "las necesidades de la ciudadanía balear se traduzcan en hechos".