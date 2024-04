Vidal vaticina que el precio de la vivienda seguirá aumentando por las "políticas fracasadas del PSOE" en la Ley estatal

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha vaticinado este martes que los precios de la vivienda seguirán aumentando en los próximos meses por las "políticas fracasadas del PSOE" en la Ley estatal.

Así se ha expresado Vidal en respuesta a la diputada socialista Mercedes Garrido durante la sesión de control al Govern, preguntada por el incremento del 17 por ciento de los precios en el alquiler en el primer trimestre. "Le hago un 'spoiler': continuará aumentando", ha anticipado la consellera.

Vidal ha fundado esta previsión en los efectos de la Ley estatal de Vivienda. "Desde que ha entrado en vigor, la reducción general ha sido de un 30 por ciento de la oferta de alquiler, y un 25 por ciento de la oferta de alquiler tradicional se ha reconvertido en alquiler de temporada o de habitaciones", ha abundado.

Además, "el 45,6% de las agencias consultadas indica que los arrendadores están endureciendo los requisitos exigibles", ha añadido la consellera.

"Usted nos pide que apliquemos las políticas fracasadas del PSOE y la respuesta, una y mil veces, es que no", ha aseverado Vidal, recalcando que "las políticas en materia de vivienda no son setas, no aparecen de un momento a otro", y "deben implantarse, entenderse, redactarse proyectos, solicitar licencias".

En este sentido, la consellera ha precisado que "cualquier medida a corto plazo en vivienda" tarda en dar frutos "tres años". "Aunque le dé mucha rabia, las medidas que toma este Govern son las medidas que darán efectos", ha zanjado, avanzando que la Conselleria presentará "muy pronto" un programa de alquiler seguro sin "medidas coercitivas".

Por su parte, Garrido ha defendido la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar limitaciones a los incrementos de precios, lamentando que la respuesta del Govern "será siempre favorecer a los fondos buitre".

La diputada del PSIB ha avisado al Ejecutivo de que tiene "la oportunidad de corregir esto" con el decreto ley de simplificación administrativa. "Aunque le tengo que reconocer que no esperamos gran cosa", ha apostillado.