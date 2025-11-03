La vivienda usada se encarece un 6,25% en Baleares y mantiene al archipiélago como la región más cara

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha crecido en octubre un 6,25% en comparación con el mismo mes del año pasado y deja al archipiélago, con 5.105 euros el metro cuadrado (euros/m2), como la región más cara, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

En cuanto a las capitales de provincia, Palma se queda como tercera más cara, con 5.308 euros/m2, tras un crecimiento del 6,55%.

Según estos datos, a nivel nacional el precio de la vivienda usada se situó en octubre en 2.418 euros por metro cuadrado, una cifra que supuso una subida del 3,30% respecto al mismo mes de 2024

Además, el repunte respecto al pasado mes de septiembre, cuando el precio por unidad de superficie se situó en los 2.413 euros, fue del 0,20%, una escalada que, según el director de estudios de pisos.com, Ferrán Font, transmite que "hay que actuar rápido", pues "esperar significaría asumir condiciones menos favorables".

Font ha añadido que comprar una vivienda "debería ser un proceso meditado, no un sprint", ya que, "en muchos casos, los compradores anticipan que los precios seguirán subiendo, lo que crea un efecto de espiral".

Desde la compañía advierten de que los precios de la vivienda en venta "continúan subiendo con fuerza", mientras que la oferta, aunque arroja ligeros aumentos en los últimos meses, es "insuficiente para equilibrar la presión alcista de la demanda", por lo que los compradores se encuentran en una posición "cada vez más complicada" para acceder a una propiedad.

Según el portavoz del portal inmobiliario, es importante facilitar la accesibilidad a la vivienda en España, "donde la vivienda en propiedad es el pilar del ahorro familiar".

Según el informe, las regiones más caras en octubre de 2025 fueron Baleares (5.105 euros por metro cuadrado), Madrid (4.516 euros) y País Vasco (3.291 euros), frente a aquellas más baratas entre las que se encuentran Extremadura (845 euros), Castilla-La Mancha (950 euros) y Castilla y León (1.239 euros), mientras que interanualmente, el repunte más llamativo se registró en Madrid (6,49%) y el mayor ajuste en Castilla y León, donde los precios descendieron un 7,77% desde el año pasado.

Por provincias, el incremento más abultado de un año a otro se localizó en Madrid (6,46%) y la que más bajó fue Zamora (-16,34%), y en cuanto a las capitales de provincia, la subida más intensa frente a octubre de 2024 se produjo en Toledo (12,66%) y el mayor recorte lo arrojó Girona (-9,57%).