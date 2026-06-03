Vox acusa al Gobierno de "no respetar la voluntad de los ciudadanos" con el recurso a la derogación de la ley de memoria

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado al Gobierno de España de "no respetar la voluntad de los ciudadanos" de Baleares al presentar un recurso de inconstitucionalidad a la derogación de la ley de memoria.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Cañadas ha calificado el recurso como "una intervención política" del Gobierno central "contra la voluntad democrática" del Parlament, que derogó la ley con los votos de PP y Vox.

Según la portavoz, "hay una mentira" en el argumentario del Gobierno al afirmar que la derogación de la ley ha dejado desamparadas a las familias, ya que la ley de fosas sigue plenamente vigente. "El Gobierno miente para justificar su ofensiva política", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, al ser preguntado en la rueda de prensa por el recurso, ha remarcado que para su grupo "no era una prioridad" ni aprobar la ley en su momento y tampoco derogarla.

"Que el Gobierno de España haga lo que quiera", ha sostenido, agregando que el PP tiene la tranquilidad de que es la ley de fosas la que sirve para recuperar a las víctimas.

También se ha pronunciado sobre el recurso el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, quien ha confiado en que el Tribunal Constitucional dé la razón al Gobierno, aunque ha lamentado que "se haya tenido que llegar a este extremo".

Igualmente, ha destacado que su formación celebrará este sábado el décimo aniversario de la aprobación de la ley de fosas en un acto conmemorativo en Porreres.