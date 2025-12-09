Vox acusa al Govern de empujar a los policías a responder a la delincuentes "con flores y canciones de John Lennon"

Archivo - Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlament Patricia de las Heras ha acusado al Govern de empujar a los policías locales de Baleares a responder a los delincuentes "con flores y canciones de John Lennon".

Así se ha expresado este martes en el pleno de la Cámara autonómica al preguntar al conseller de Economía, Hacienda e Innovación acerca de un supuesto incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo.

En concreto, la representante de los de Santiago Abascal se ha referido a una enmienda introducida en la ley de simplificación administrativa que modificaba la ley de coordinación de las policías locales de Baleares.

Entre otras cosas, establece que armamento básico individual de los agentes de policía local estará conformado por un arma de fuego corta, una defensa o bastón extensible y un aerosol defensivo y que reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del armamento que sean preceptivas para garantizar su correcta utilización, sin que puedan ser inferiores a cuatro.

No obstante, ha lamentado De las Heras, el Govern ha establecido que sean dos y no cuatro las prácticas de tiro y ha incluido las prácticas de bastón extensible cuando realmente solo es necesario un curso para ello.

"No parece preocuparles el incremento de apuñalamientos en España. Algunos consideran que la policía tiene que responder con flores y canciones de John Lennon. El Govern incumple con la ley y todo porque los alcaldes se han quejado de que las balas salen muy caras", ha ironizado.

Costa ha recriminado a De las Heras que le haya formulado la pregunta a él y no a la conseller que cuenta con las competencias en esta materia, la responsable de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

"No sabía el enfoque de su pregunta y si hace preguntas de este tipo entienda que no le pueda contestar de forma directa", ha dicho el conseller.

No obstante, Costa ha defendido que el Govern "no incumple la ley" y ha animado a la diputada de Vox a que, si considera que es así, lo ponga en su conocimiento. "Nos lo haga saber y tomaremos las medidas adecuadas", ha dicho.

El conseller ha reconocido que pensaba que la diputada de Vox le iba a preguntar "por el sentido del reglamento para incrementar el mínimo de 270.000 euros por el cual adquirimos el compromiso que en breve será realidad y los ciudadanos podrán disfrutar de tipos de impuestos incrementando el impuesto de transmisión patrimoniales para comprar la vivienda habitual".