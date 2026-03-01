Vox afirma que el discurso de Le Senne ha estado "a la altura" y es "de lo que hablan los baleares en sus casas"

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament - VOX

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha alegado que el discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por el Día de Baleares habría estado "a la altura" de lo que los ciudadanos esperaban y es "de lo que hablan los baleares en sus casas".

Así ha reaccionado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en declaraciones a los medios, tras la intervención del representante de la Cámara balear este domingo en la Sala de Pasos Perdidos.

Cañadas ha apuntado que Le Senne ha tratado temas como la inmigración, la vivienda o la manera en la que afectan las políticas de la UE al sector primario.