Vox celebra que derogar la Ley de Memoria Democrática sea su primera ley en Baleares y MÉS acusa de "no ser demócratas"

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha congratulado que la previsible derogación de la Ley balear de Memoria Democrática vaya a convertirse en la primera normativa aprobada en el Parlament a propuesta de este partido, mientras que MÉS per Mallorca ha tachado a la formación de "no ser demócrata".

En estos términos se han expresado el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, y el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en las ruedas de prensa previas al pleno que se celebrará este martes, en el que PP y Vox permitirán la eliminación de este texto.

Rodríguez ha destacado que Vox pretende "dar la batalla de las ideas", además de por las "cosas que afectan directamente a los ciudadanos".

De este modo, ha criticado que "la derecha tradicional" había "renunciado" a plantear esta batalla y ha aseverado que, si no de da, "se trabaja en el marco mental e ideológico de la izquierda".

Para Apesteguia, la derogación "ataca los fundamentos de la convivencia" que se han dado partidos políticos diferentes para encontrar un "lugar común en el que hablar" y para ello "dieron su vida miles de personas".

Así, ha señalado que los "movimientos populistas" ligados a la "extrema derecha amenazan los fundamentos" de las sociedades democráticas y ha reivindicado que los ciudadanos puedan "elegir democráticamente sus instituciones", "la igualdad de todas las personas" y explicar "los efectos devastadores de las guerras".

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido la derogación de esta ley desde la "tranquilidad" de que existe la Ley balear de Fosas, por lo que ha considerado que "no necesaria" esta otra ley memorialista porque mediante la primera ley ha apuntado que "se seguirán aplicando políticas de memoria".

