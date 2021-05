Vox celebra dos años de entrada en las instituciones de Baleares ante casi 500 personas en el Auditòrium

Monasterio recalca que Vox es "un proyecto para defender los valores de España"

"Armengol, por sectarismo, es capaz de llevar a la ruina a su gente", ha asegurado

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La formación Vox ha celebrado, este jueves, dos años de su entrada en las instituciones de Baleares --los ayuntamientos, consells y el Parlament-- con un acto al que han acudido casi 500 personas en el Auditòrium de Palma.

El acto ha estado presidido por el presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, y la presidenta de la formación en Madrid, Rocío Monasterio, quien ha apostado por "no dar ni medio paso atrás" ante el resto de partidos políticos.

"Vox es un proyecto para defender los valores de España", ha subrayado Monasterio, quien ha aseverado que tanto el PSOE como el PP nos ha llevado a ser "presos de las ideologías". "No nos conocen, no saben a lo que hemos venido. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, es un proyecto de muchos españoles para sacar España adelante", ha afirmado.

En su presentación, el diputado del Parlament Sergio Rodríguez la ha definido como una "mujer valiente, de una pieza, que empezó la campaña de las elecciones de Madrid a pedradas por los sicarios en Vallecas y acabó echando al 'Coletas' de un debate en la SER y de la política española".