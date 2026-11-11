Vox considera que la huelga es una "herramienta de campaña" y carga contra los sindicatos convocantes

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa - VOX
Europa Press Baleares
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 12:38
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PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha considerado que la huelga general por la vivienda es "una herramienta de campaña" y ha cargado contra los sindicatos por, a su juicio, "señalar a los trabajadores que no secundan la convocatoria".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Cañadas ha reivindicado que un autónomo "no debe justificar ante un piquete por qué abre su negocio".

"¿Quiénes se creen los sindicatos y los piquetes para señalar a estas personas? ¿Les van a pagar ellos el día y el alquiler del local?", ha criticado.

En este sentido, ha reprochado que "dar lecciones desde una estructura sindical hipersubvencionada es muy fácil" y ha subrayado que su partido "defenderá la libertad de los trabajadores y autónomos frente al chantaje".

Igualmente, la portavoz de Vox ha acusado a los sindicatos de actuar con un criterio partidista y de "intentar trasladar a la oposición la responsabilidad por los problemas que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto".

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