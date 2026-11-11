Vox considera que la huelga es una "herramienta de campaña" y carga contra los sindicatos convocantes

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa - VOX

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha considerado que la huelga general por la vivienda es "una herramienta de campaña" y ha cargado contra los sindicatos por, a su juicio, "señalar a los trabajadores que no secundan la convocatoria".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Cañadas ha reivindicado que un autónomo "no debe justificar ante un piquete por qué abre su negocio".

"¿Quiénes se creen los sindicatos y los piquetes para señalar a estas personas? ¿Les van a pagar ellos el día y el alquiler del local?", ha criticado.

En este sentido, ha reprochado que "dar lecciones desde una estructura sindical hipersubvencionada es muy fácil" y ha subrayado que su partido "defenderá la libertad de los trabajadores y autónomos frente al chantaje".

Igualmente, la portavoz de Vox ha acusado a los sindicatos de actuar con un criterio partidista y de "intentar trasladar a la oposición la responsabilidad por los problemas que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto".