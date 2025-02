Vox cree que "no es muy democrático" hacer decretos "contra una empresa" como promotora de macrogranja avícola de Sineu

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado que "no es muy democrático" gobernar aprobando decretos leyes "que no son urgentes" y hacerlo "contra una empresa" como la promotora de la macrogranja avícola de Sineu, que este lunes se ha sabido que reformula su proyecto y plantea una explotación porcina, después de que el Govern aprobara un decreto que prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas.

La portavoz parlamentaria de Vox se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, a preguntas de los medios, en la que ha apuntado que "gobernar como lo hace el PSOE, a nivel nacional, con Sánchez, aprobando decretos leyes de urgencia que tienen poco de urgencia no nos parece que sea muy democrático" y "el PP también está sacando decretos leyes para cosas que no son urgentes".

"El hecho de hacer un decreto contra una empresa en concreto y un empresario en concreto tampoco nos parece muy democrático", ha continuado Cañadas, quien asimismo ha advertido que "no se está apoyando a los empresarios de kilómetro cero".

"Ya vemos lo que nos está costando el aceite, que, prácticamente, ya es imposible que una familia que no llega a un sueldo mínimo y que no trabajan todos los miembros, se pueda permitir comprar aceite de oliva virgen extra", ha señalado. "¿Queremos que los huevos nos cuesten también 12 euros media docena porque no apoyamos a los productores de Baleares?", se ha preguntado.

"Tenemos a un empresario que estaba potenciando una granja de gallinas, que se llama de intensivo, porque le llaman macrogranja para criminalizarla, y que, ahora, dice que se va a dedicar al ganado porcino", ha expuesto Cañadas, preguntándose si lo que ocurre es que "se va en contra del libre mercado, de un empresario o de qué". Sea como sea, la portavoz parlamentaria de Vox se ha mostrado dispuesta a "escuchar todos los argumentos que les quieran dar".