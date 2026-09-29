Vox se muestra ahora "totalmente de acuerdo" con la climatización de los centros escolares de Palma

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll. - VOX PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la climatización los centros escolares, centros sanitarios, residencias, centros de personas mayores y otras instalaciones municipales, después de que el regidor Luis Acosta, también de Vox, rechazara la semana pasada la climatización en los colegios alegando "creer en la cultura del esfuerzo" y decir que "antes se estudiaba sin aire".

Según ha informado el grupo municipal, Coll ha explicado que Vox votó en contra la semana pasada de la iniciativa para climatizar aulas "para no blanquear" la "mala gestión" de PSIB y MÉS cuando gobernaron". "No es lo mismo rechazar iniciativas de MÉS y PSOE que estar en contra de la climatización", ha añadido.

Según ha justificado, Vox rechazó la propuesta del PSIB "porque tuvieron ocho años para hacerlo y ahora pretenden que en los tres meses que faltan para terminar el año se cumpla un extenso plan sobre climatización".

La formación también declinó una propuesta de MÉS per Palma por el mismo motivo y porque "utilizan el Ayuntamiento como correa de transmisión con el Govern". Así, ha instado a los ecosoberanistas a llevar la iniciativa al Parlament, ya que "es donde verdaderamente están las competencias a tal efecto".

Coll ha criticado a ambos partidos por "acordarse ahora de que es verano para una inversión que requiere de una partida presupuestaria que no existe".

"No discutimos la necesidad de proteger a alumnos y docentes, sino la utilización política de este tema. Nuestro apoyo a la climatización es tan claro que llevaremos al próximo pleno de este mes una proposición en la que pediremos el mayor esfuerzo posible para la climatización, sabiendo que en el caso de los centros educativos dependen del Govern", ha asegurado el regidor.

Vox también se ha referido a la crisis de la vivienda y ha subrayado que ha "apoyado numerosas iniciativas en defensa de las necesidades de los palmesanos".

Según Coll, "Vox Palma ha sido el partido que más proposiciones ha presentado para facilitar el acceso y la construcción de viviendas" y ha recordado que sus iniciativas fueron rechazadas por los partidos de izquierda cuando gobernaron.

El portavoz ha asegurado que "los culpables" de la crisis de la vivienda en Palma son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y el exalcalde de Palma, José Hila, quienes "no hicieron las viviendas que prometieron y legislaron muy mal".

"Que ahora los grandes culpables hayan cogido la bandera de la protesta es indignante, no tienen escrúpulos, están en lo de siempre, sus fracasos son de los que ahora gobiernan aquí. El mejor ejemplo, la vivienda o Ceuta", ha reprochado Coll.