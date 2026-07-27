Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por hacer de "portavoz de los violentos"

Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en la Comisión Mixta de Insularidad (Congreso-Senado) por haber tildado las cargas policiales contra algunos de los participantes en la manifestación contra la saturación turística como "desmedidas y violentas".

"La manifestación contra el turismo convocada en Palma de Mallorca por grupos de extrema izquierda separatista ha finalizado con cuatro agentes de la Policía Nacional heridos. Lejos de defender a los agentes, el delegado del Gobierno se ha convertido en portavoz de los violentos", ha escrito en su cuenta de la red social X el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos.

La solicitud de comparecencia, consultada por Europa Press, esgrime la necesidad de que Rodríguez informe sobre "los hechos acaecidos en la manifestación" y "sus posteriores declaraciones en relación con los mismos en que cuestionaba la actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Campos ha considerado que el delegado del Gobierno incurrió en un "incumplimiento de sus funciones" por, entre otras cuestiones, la "escasa" dotación de medios humanos y materiales con los que contaron los agentes que formaron parte del dispositivo de seguridad.

Vox también ha registrado una batería de preguntas con respuesta escrita con las que pretende saber si el Gobierno "comparte las declaraciones emitidas por su delegado en Baleares", si considera que sus palabras "suponen una desautorización pública de la Policía Nacional que se pueden traducir en descrédito" y si es consciente del "incumplimiento de funciones" en el que a su parecer incurrió Rodríguez.