Vox y PP defienden la declaración de Pedro Sánchez como 'persona non grata' en Palma y el PSOE la tacha de "vergonzosa"

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PP y Vox han defendido la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como 'persona non grata', que se aprobará previsiblemente este jueves en el pleno, mientras que el PSOE ha calificado la moción de "vergonzosa".

En declaraciones a los medios durante la sesión plenaria, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Llorenç Bauzà, ha argumentado que "hay motivos suficientes" para declarar a Sánchez como 'persona non grata'.

"Es una persona que lleva en su día a día una gestión con menosprecio a Palma", ha criticado, agregando que el PP apoyará la moción para "decir basta".

El portavoz de los de Santiago Abascal ha reivindicado que la moción es "un grito" desde Palma para "decir que basta ya" y pedirle al presidente que convoque elecciones.

La declaración como 'persona non grata' es una manifestación política y no tiene ninguna repercusión. No obstante, según Coll, es para "demostrar una vez mas q la mayoría de españoles desean que este presidente se vaya del Gobierno".

El portavoz de PSOE, Xisco Ducrós, ha calificado de "vergonzosa y bochornosa" la propuesta porque "supone un ataque directo a la democracia".

En esta línea se ha pronunciado la portavoz de MÉS, Neus Truyol, quien ha señalado que su grupo "no hará seguidismo del espectáculo de Vox y PP", criticando que es una moción que no tiene nada que ver con los problemas de la ciudadanía de Palma.

Para la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, la moción busca "incendiar y generar una disputa partidista". A su criterio, cuando se propone que una persona sea declarada 'non grata' tendría que ser por cuestiones morales y de derechos humanos. Por ello, Podemos presentará una enmienda para declarar 'non grata' al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.