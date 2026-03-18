Vox y PP pactan limitar las ayudas sociales pero dejan en el aire las rebajas fiscales de los 'populares'

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada y el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han pactado varias enmiendas que se introducirán al proyecto de ley de proyectos estratégicos, entre ellas medidas para limitar las ayudas sociales, pero han dejado fuera rebajas fiscales que presentarán los 'populares'.

Según han explicado los portavoces de Vox y de PP, Manuela Cañadas y Sebastià Sagreras, respectivamente, las enmiendas acordadas hacen referencia al acuerdo de presupuestos de 2025, mientras que las que han quedado en el aire se hablarán en otra negociación.

No obstante, el 'popular' ha considerado que sería "muy difícil de entender" que los de Santiago Abascal no apoyarán estas rebajas fiscales, entre las que se encuentra la deducción a propietarios que no suban el precio del contrato de alquiler por encima del IPC.