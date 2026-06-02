Vox rechaza la limitación de la entrada de vehículos del Consell de Mallorca y el PSIB se abstiene

Archivo - Un pleno del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Consell de Mallorca ha rechazado la propuesta para regular la entrada de vehículos en la isla, que se ha votado este martes en la comisión informativa previa al pleno.

El PP ha lamentado este rechazo en una nota de prensa, así como la abstención de los socialistas. Igualmente, la ley cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, con los votos a favor del PP, de MÉS per Mallorca y de El PI.

La portavoz 'popular' en la institución insular, Núria Riera, ha considerado "incomprensible" que, ante una medida "clave para afrontar la saturación y mejorar la movilidad en Mallorca", haya grupos que "decidan no sumarse".

En este sentido, ha pedido especialmente al PSIB que "reflexione de aquí al pleno y esté a la altura de lo que necesitan los mallorquines".

Riera ha subrayado que la proposición de ley presentada en su día por los socialistas "era prácticamente un copia y pega de la propuesta del Partido Popular", por lo que ha criticado "la incoherencia de no apoyar ahora una iniciativa que va en la misma línea".

"Estamos hablando de una herramienta fundamental para ordenar la movilidad, reducir la saturación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No se entiende que se antepongan intereses partidistas a una necesidad real de Mallorca", ha afirmado.

Desde el PP han insistido en que esta regulación es "la medida más importante de esta legislatura en materia de movilidad", y han advertido que "no apoyar esta iniciativa es dar la espalda a uno de los principales problemas que sufren los mallorquines".