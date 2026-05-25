Vox relaciona el robo y agresión a un hombre en Palma con la regularización de migrantes

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. - EUROPA PRESS

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha relacionado la agresión y robo a un anciano en Palma con la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central.

Así se ha referido a la detención de un joven por supuestamente robar, junto a otras tres personas, un teléfono móvil y diez tarjetas prepago a un hombre al que dejaron inconsciente tras realizarle un mataleón.

En este sentido, Cañadas ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlament que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa como "incentivo" para la inmigración irregular y ha señalado que los datos "dan la razón" a Vox.

Según ha indicado, más de 15.400 inmigrantes en situación irregular se han acogido ya en Baleares a este proceso, una cifra que supera en más de un 54 por ciento las previsiones iniciales y que continuará aumentando, dado que el plazo permanece abierto hasta finales de junio.

La portavoz también ha vinculado esta situación con la saturación de los servicios públicos, la presión sobre la vivienda y el aumento de la inseguridad ciudadana. Además, ha asegurado que España registra en 2026 cifras récord de llegada de inmigrantes en situación irregular.

Asimismo, ha acusado al PP de modificar su discurso sobre el impacto de la inmigración irregular en los servicios públicos y ha afirmado que más de 300 inmigrantes en situación irregular utilizan cada día la sanidad balear sin contribuir a su financiación.