Vox ruega al Govern que negocie los presupuestos y Costa reitera que no traspasarán sus líneas rojas

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado que negociará con todos los grupos parlamentarios y, "especialmente con Vox", los próximos presupuestos autonómicos, aunque ha remarcado que no aceptarán hablar de otras cuestiones y "menos que impliquen superar las líneas rojas".

Así lo ha dicho Costa en el último pleno del Parlament, en el que el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha rogado al Govern que negocie con su grupo las cuentas autonómicas, recordando que la mayoría de leyes han salido adelante gracias a su apoyo.

"No ha sido la legislatura de Marga Prohens, ha sido la legislatura de PP y Vox", ha reivindicado, a la vez que ha reprochado a Costa que el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern cerrara la puerta a pactos que salgan de los presupuestos.

De su lado, Costa ha reiterado que este junio comenzará formalmente la elaboración de los presupuestos y que, después, el Govern hablará con todos los grupos parlamentarios.

"En la negociación de presupuestos, hablaremos de presupuestos y no de otras cuestiones que no tienen nada que ver con cuestiones económicas, y menos que impliquen superar las líneas rojas que desde el minuto uno ha tenido este Govern", ha zanjado Costa.