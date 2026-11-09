Los vuelos al aeropuerto de Palma entre 2000 y 2024 emitieron 19,3 millones de toneladas de Co2

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma recibió entre el año 2000 y el 2024 un total de 249,9 millones de pasajeros, sin contar los aviones privados, con una emisión ligada de 19,3 millones de toneladas de Co2, 1.457 de las cuales sobre Mallorca, según cálculos de Terraferida con datos de Eurostat.

Los datos, han explicado en un comunicado, permiten calcular las emisiones de los aviones usando un modelo que contabiliza el queroseno consumido en las operaciones de aproximación, aterrizaje, estacionamiento y despegue, que es constante con independencia de la duración del vuelo.

"Este dato es relevante porque la contaminación por esta combustión se produce directamente sobre Mallorca", han advertido.

Las emisiones acumuladas de los vuelos con llegada a Mallorca en estos 24 años son comparables a más de un año de todas las emisiones de Baleares, que vendrían a ser unos 32 millones de toneladas de Co2 según el inventario eléctrico.

Por su parte, las distancias entre los aeropuertos de origen hacia Palma en ida y vuelta habrían alcanzado los 3.569 millones de kilómetros, una distancia equivalente a 12 viajes de la Tierra al Sol. En concreto, entre los años 2000 y 2024 ha habido un total de 1,7 millones de llegadas.

En cuanto a las emisiones, la combustión ha aportado a la atmósfera 61 millones de toneladas de dióxido de carbono, 237.000 toneladas de óxido de nitrógeno, 15.900 toneladas de óxidos de azufre, 184.000 toneladas de monóxido de carbono y 19.800 toneladas de hidrocarburos.

Terraferida ha explicado que no es más contaminante necesariamente el aeropuerto que tiene más vuelos, sino que es el resultado de la combinación de frecuencias y distancias. El volumen de emisiones de los vuelos con destino Mallorca está dominado por aeropuertos de países centroeuropeos, en línea con los principales mercados turísticos de Mallorca.

Para la entidad, todo este movimiento aeroportuario contrasta con los vuelos interislas. En concreto, en cuanto a los vuelos hacia Mallorca de los aeropuertos de Maó (Menorca) y Eivissa (2000-2024) hay 90.690 vuelos procedentes de Eivissa y 76.464 desde Maó.

A pesar de la elevada frecuencia, --más de 167.000 operaciones--, la distancia es muy corta y el componente crucero es pequeño. Los vuelos interinsulares, a lo largo de este periodo tienen un impacto absoluto modesto, de un 2 por ciento aproximadamente.

Terraferida ha señalado que los vuelos, los pasajeros transportados y los gases contaminantes emitidos muestran un crecimiento casi constante a lo largo de los años, en paralelo al incremento de turistas.

En este escenario, para la asociación, es imposible ejecutar políticas climáticas coherentes sin frenar el incremento de plazas turísticas y residenciales, ya que comportan de manera paralela crecimientos de vuelos e infraestructuras como aeropuertos, puertos y autopistas.

"Continuar con las actuales políticas de crecimiento turístico y urbanístico es una irresponsabilidad histórica", han concluido.